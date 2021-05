Morto sul lavoro | schiacciato da quintali di mangime per animali

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 7 maggio 2021) Un contenitore dal peso di diversipieno diperlo ha colpito in pieno, schiacciandolo ed uccidendolo all’istante. È, secondo una prima ricostruzione, la dinamica di un incidente sulavvenuto ieri sera, intorno alle 21.30, costato la vita a un operaio, Andrea Recchia, 37 anni, originario di Montalbano Jonico (Matera). L’incidente è avvenuto in un’azienda di mangimi di Sorbolo, comune della bassa parmense. Oltre ai mezzi del 118 sono intervenuti i carabinieri e la medicina delche hanno messo sotto sequestro l’area. “Sono notizie che lasciano tanto sgomento. È l’ennesima tragedia sul. Una giovane vita spezzata, ieri sera, in una attività alle porte del paese”. È il commento del sindaco di Sorbolo Mezzani, Nicola Cesari. “Siamo vicini ai ...