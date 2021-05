Morte Luana D’Orazio, il vicesindaco di Montemurlo: “Abbiamo raccolto 100mila euro per aiutare il suo bimbo” (Di venerdì 7 maggio 2021) Morte Luana D’Orazio, il vicesindaco di Montemurlo: “Abbiamo raccolto 100mila euro per aiutare il bimbo di Luana. Si è attivata l’Italia intera per aiutare questa famiglia. Chiederemo al ministro Orlando un cambio di passo, perché non è possibile che ci siano ancora mille morti l’anno sul lavoro”.



Morte Luana D’Orazio, il vicesindaco di Montemurlo: “Chiederemo al ministro Orlando un cambio di passo, non è possibile che ci siano ancora mille morti sul lavoro ogni anno” Sono arrivate donazioni per 100mila euro nella raccolta fondi lanciata dal comune ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 7 maggio 2021), ildi: “perildi. Si è attivata l’Italia intera perquesta famiglia. Chiederemo al ministro Orlando un cambio di passo, perché non è possibile che ci siano ancora mille morti l’anno sul lavoro”., ildi: “Chiederemo al ministro Orlando un cambio di passo, non è possibile che ci siano ancora mille morti sul lavoro ogni anno” Sono arrivate donazioni pernella raccolta fondi lanciata dal comune ...

Advertising

peppeprovenzano : Oggi piangiamo una nuova morte sul lavoro, un operaio di 49 anni. Stamattina, a @OmnibusLa7, parlando della tragedi… - TeresaBellanova : A solo poche ore dalla morte di Luana, giovanissima lavoratrice 22enne, altri due lavoratori si sono aggiunti alle… - GiuseppeConteIT : La morte sul lavoro di Luana D’Orazio, una giovane mamma, è un evento tragico che non può lasciarci indifferenti:… - Twi_MidnightSun : Il fatto che la Aspesi abbia 91 anni ed è vissuta in un contesto socio-culturale diverso non sono giustificazioni p… - R0GERSBARNES : - di nuovo sulle femministe completamente a caso, dicendo anche che ci sono più morti maschili sul lavoro (MA DAI?… -