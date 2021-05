Morte di Luana | lutto regionale in Toscana lunedì Inchiesta | orditoio manomesso? Affidata la perizia

(Di venerdì 7 maggio 2021) -Sarà, per tutta la10 maggio, gorno in cui si svolgeranno i funerali diD'Orazio. Ancher in memoria di tutte le vittime sul lavoro. Lo ha disposto il presidente della, Eugenio Giani, spiega una nota, che farà esporre a mezz'asta il Gonfalonesugli edifici pubblici regionali. Intanto è stata la consulenza tecnica disposta dalla procura di Prato, sul macchinario, un, nel quale è stata trascinataL'articolo proviene da Firenze Post.

Lo ha detto il ministro Andrea Orlando dopo la riunione a Prato in prefettura convocata in seguito alladiD'Orazio. Il ministro ha fatto visita alla famiglia dell'operaia 22enne morta ...Tuttavia, nonostante la mobilitazione innescata dalladi, la tragedia continua: oggi hanno perso la vita sul lavoro 3 uomini: un operaio di Parma di 34 anni, colpito da un pesante ...-Sarà lutto regionale, per tutta la Toscana, lunedì 10 maggio, gorno in cui si svolgeranno i funerali di Luana D'Orazio. Ancher in memoria di tutte le vittime sul lavoro. Lo ha disposto il presidente ...Una giornata di lutto per tutta la Toscana, in memoria di Luana ma anche di tutte le vittime sul lavoro. Lo ha disposto la Regione ...