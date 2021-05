Morta sul lavoro: al via manifestazione a Prato (Di venerdì 7 maggio 2021) È cominciato da poco il presidio dei lavoratori dei sindacati Cgil Cisl e Uil di Prato, organizzato in seguito all'incidente sul lavoro che lunedì è costato la vita a Luana D'Orazio, operaia di 22 ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 maggio 2021) È cominciato da poco il presidio dei lavoratori dei sindacati Cgil Cisl e Uil di, organizzato in seguito all'incidente sulche lunedì è costato la vita a Luana D'Orazio, operaia di 22 ...

Advertising

AnnalisaChirico : Luana è morta a 22 anni in fabbrica. In un paese che conta 640mila incidenti sul lavoro e 1070 morti ogni anno, la… - TeresaBellanova : Quella di #luanadorazio, 22 anni, morta schiacciata dal rullo dell’orditoio mentre stava lavorando, è l’ennesima mo… - salvosottile : Morta sul lavoro in fabbrica, risucchiata da una macchina . Luana, 22 anni, mamma da poco #luanadorazio ?? - skumfidus_cloud : MA COS'È STA ROBA MA COME PUOI PARLARE DI UNA RAGAZZA MORTA SUL LAVORO DICENDO STE COSE INUTILI E VUOTE DIO SANTISS… - jaimelvannister : Secondo me scrivete cagate solo perché vi piace essere insultati. È l'unica spiegazione che riesco a darmi leggendo… -