Miocarditi dopo vaccini a mRna | valutazione dell’Ema

(Di venerdì 7 maggio 2021) “Segnalazioni di casi di miocardite”anti-Covid ainda parte del Prac, il Comitato di farmacovigilanza dell’Agenzia europea del farmaco Ema. E’ quanto emerge dal report sull’ultima riunione del pool di esperti dell’ente Ue. “L’Ema è a conoscenza di casi di miocardite”, cioè di infiammazione del muscolo cardiaco, “e di pericardite”, infiammazione della membrana intorno al cuore, “segnalati principalmente a seguito della vaccinazione con Comirnaty*”, il vaccino di Pfizer, si legge nel report. “Al momento – puntualizza l’agenzia – non ci sono indicazioni che questi casi siano dovuti al vaccino”. Tuttavia il Prac ha richiesto all’azienda di “fornire ulteriori dati dettagliati, inclusa un’analisi degli eventi in base all’età e al sesso, nel contesto del prossimo rapporto di sicurezza. E ...

...che è stato ritenuto possibile un legame fra queste trombosi rare e la vaccinazione con AstraZeneca e Janssen (Johnson&Johnson). Ma, a seguito di una revisione delle segnalazioni di sospetti ...