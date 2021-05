Minoranze, religione, gender: esistono limiti alla comicità? Rispondono Federica Cacciola, Riccardo Pirrone e Daniele Fabbri – Il video (Di venerdì 7 maggio 2021) Due giorni fa hanno detto che non si sarebbero scusati, in barba a tutti quelli che li hanno criticati. Il duo comico formato da Pio e Amedeo la scorsa settimana aveva scandalizzato il pubblico italiano. Durante Felicissima sera, il programma andato in scena su Canale 5, avevano recitato un discorso contro il politicamente corretto, prendendo di mira le Minoranze come gay e neri. Il problema non è l’uso delle parole ma l’intenzione, va condannata la cattiveria. Se dici “i neri devono stare a casa loro” è peggio di “neg*o, ti vengo a prendere e ci mangiamo una cosa insieme”. Il problema qual è? La G in mezzo? Non basta la G al centro per lavare le coscienze dei cretini. Bisogna combatterli con le stesse armi. Quando vi chiamano “neg*o” ridetegli in faccia, disarmateli così. Abbiamo chiesto a Federica Cacciola, in arte Martina ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 maggio 2021) Due giorni fa hanno detto che non si sarebbero scusati, in barba a tutti quelli che li hanno criticati. Il duo comico formato da Pio e Amedeo la scorsa settimana aveva scandalizzato il pubblico italiano. Durante Felicissima sera, il programma andato in scena su Canale 5, avevano recitato un discorso contro il politicamente corretto, prendendo di mira lecome gay e neri. Il problema non è l’uso delle parole ma l’intenzione, va condannata la cattiveria. Se dici “i neri devono stare a casa loro” è peggio di “neg*o, ti vengo a prendere e ci mangiamo una cosa insieme”. Il problema qual è? La G in mezzo? Non basta la G al centro per lavare le coscienze dei cretini. Bisogna combatterli con le stesse armi. Quando vi chiamano “neg*o” ridetegli in faccia, disarmateli così. Abbiamo chiesto a, in arte Martina ...

Advertising

ScialpiGiorgia : seppur la religione di stato sia secondo lo statuto albertino (documento che ha più di un secolo e mezzo) il cattol… - MG14057704 : @Joker__Reloaded @drugo90129307 @Corriere 2. Religione, opinioni politiche, razza, nazionalità, appartenenza a mino… - Gworldmywrld : @ILLICITAFFVAIRS @silversxldier Ed è già tanto Le minoranze religiose in Italia non hanno spazio per praticare la l… - Storyteller_eva : @briga17 @Antonio37284155 @IlariaBifarini Non lo può fare perché non c'è una legge. Ma se fossi nero e qualcuno mi… - deShis_kc : Se per Lei insultante, denigrare una persona per il suo orientamento sessuale, la sua religione o tutte le altre mi… -