Milan, Kjaer ci crede: “La Champions League è alla nostra portata. Juventus? Ecco come si può battere” (Di venerdì 7 maggio 2021) Milan e Juventus si scontreranno nel big match della 35esima giornata di Serie A.VIDEO Milan, a dieci anni dall’ultimo scudetto: Ecco cosa fanno ora i protagonisti di quel titoloUna sfida che vale tanto per entrambe le squadre, che con una vittoria potrebbero avvicinarsi all'obiettivo Champions, ma con una sconfitta potrebbero seriamente compromettere la partecipazione alla massima competizione europea il prossimo anno. Entrambe le squadre vengono da un periodo non particolarmente felice, ma sono pronte a darsi battaglia per conquistare un match che vale doppio. A suonare la carica in vista della sfida è stato Simon Kjaer, che nella giornata odierna ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Milan Tv.L'ex difensore del Palermo è convinto che ... Leggi su mediagol (Di venerdì 7 maggio 2021)si scontreranno nel big match della 35esima giornata di Serie A.VIDEO, a dieci anni dall’ultimo scudetto:cosa fanno ora i protagonisti di quel titoloUna sfida che vale tanto per entrambe le squadre, che con una vittoria potrebbero avvicinarsi all'obiettivo, ma con una sconfitta potrebbero seriamente compromettere la partecipazionemassima competizione europea il prossimo anno. Entrambe le squadre vengono da un periodo non particolarmente felice, ma sono pronte a darsi battaglia per conquistare un match che vale doppio. A suonare la carica in vista della sfida è stato Simon, che nella giornata odierna ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni diTv.L'ex difensore del Palermo è convinto che ...

Advertising

DiMarzio : #Milan, le parole di #Kjaer verso il match contro la #Juventus - SkySport : Juve-Milan, Kjaer: 'Non buttiamo via tutto, possiamo battere chiunque' #SkySerieA #SerieA #SkySport #JuveMilan… - AntoVitiello : Convocati #Milan Ci sono #Kjaer e #Calabria Fuori #Mandzukic #milanbenevento - PianetaMilan : Ecco le Top News di oggi ?????? - Mediagol : #Milan, Kjaer ci crede: 'La Champions League è alla nostra portata. Juventus? Ecco come si può battere' -