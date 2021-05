Migrazioni degli ungulati | nasce il Primo atlante mondiale

(Di venerdì 7 maggio 2021) Pubblicato il documento di presentazione, che spiegherà come identificare i “corridoi verdi” del pianeta per gliNel settembre 2019 un gruppo di esperti internazionali in ecologia del movimento animale si incontrava alla Fondazione Edmund Mach per sviluppare un’idea ambiziosa: documentare per la prima volta tutte le vie di migrazione dei grandi erbivori terrestri, gli. Oggi quell’idea è diventata un’iniziativa supportata ufficialmente dalle Nazioni Unite che raccoglie quasi un centinaio di studiosi e biologi della conservazione da tutto il mondo. L’Iniziativa Globale per le(GIUM, Global Inititiave for Ungulate Migration) viene presentata in questi giorni sulla prestigiosa rivista Science. La disponibilità di un...

L'iniziativa è supportata ufficialmente dalle Nazioni Unite e raccoglie quasi un centinaio di studiosi e biologi della conservazione da tutto il mondo. L'Iniziativa Globale per le Migrazioni degli Ungulati (GIUM, Global Initiative for Ungulate Migration) viene presentata in questi giorni sulla prestigiosa rivista Science. La disponibilità di un atlante mondiale delle migrazioni degli ungulati terrestri permetterà di identificare i "corridoi verdi" del pianeta per questi animali. Ricorre domani, 8 maggio, la Giornata mondiale degli Uccelli Migratori, istituita nel 2006 dall'Unep, il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente con lo scopo di sensibilizzare Istituzioni e opinione pubblica. Con l'articolo "Mapping out a future for ungulate migrations" pubblicato su Science, un team internazionale di 92 scienziati e ambientalisti presenta la prima iniziativa per creare un atlante mondiale delle migrazioni degli ungulati.