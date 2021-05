“Mia figlia no…”. Giorgia Meloni, lacrime in tv. Da mamma, non da politica. Cosa è successo (Di venerdì 7 maggio 2021) Giorgia Meloni, se normalmente siete abituati a sentirla di parlare di politica cancellate tutto, oggi svisceriamo la vita privata di una delle figure politiche più note del bel paese. Ospite a Verissimo e intervistata da Silvia Toffanin si lascia andare ad un lungo racconto che ripercorre le sue tappe di vita, da bambina sognatrice quale era al raggiungimento di ambitissimi traguardi. Giorgia Meloni si focalizza particolarmente nel raccontare come l’assenza del padre già in tenera età abbia segnato profondamente il suo percorso: “Mia mamma ha incontrato molte difficoltà nella vita, ha cresciuto due figlie da sola. A lei devo tutto. Il suo giudizio è uno dei pochi che temo di più…”. Poi l’amore sbocciato con il giornalista Andrea Giambruno e la nascita, nel 2016, della ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 7 maggio 2021), se normalmente siete abituati a sentirla di parlare dicancellate tutto, oggi svisceriamo la vita privata di una delle figure politiche più note del bel paese. Ospite a Verissimo e intervistata da Silvia Toffanin si lascia andare ad un lungo racconto che ripercorre le sue tappe di vita, da bambina sognatrice quale era al raggiungimento di ambitissimi traguardi.si focalizza particolarmente nel raccontare come l’assenza del padre già in tenera età abbia segnato profondamente il suo percorso: “Miaha incontrato molte difficoltà nella vita, ha cresciuto due figlie da sola. A lei devo tutto. Il suo giudizio è uno dei pochi che temo di più…”. Poi l’amore sbocciato con il giornalista Andrea Giambruno e la nascita, nel 2016, della ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Violentata dal branco a Campobello di Mazara, il padre della vittima difende i giovani: 'Sono bravi ragazzi, mia fi… - CarloCalenda : Tanto per farmi stare tranquillo mia figlia Tay si è specializzata nel fotografare le manifestazioni a Parigi. Che… - repubblica : Campobello di Mazara, violentata dagli amici, il padre li difende: 'Mia figlia era ubriaca' - sangiuliaxs : RT @miilkymalik: VAFFANCULO A CHI NON MISE MIA FIGLIA IN FINALE IN QUELLO SPECIALE SU PRIME. TIE’. - Seicosibambina_ : RT @chevedigooo: Sognando mia figlia che in finale ballerà la coreografia con il vestito della mamma della signora Margherita facendo piang… -