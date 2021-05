“Mi hanno buttata in un portone”. Maria Teresa Ruta, il racconto che fa molto male: “Mi sentivo sporca” (Di venerdì 7 maggio 2021) Maria Teresa Ruta è stata una delle concorrenti più combattive dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Ma ha subito una grossa delusione, quando gli amici Tommaso Zorzi e Stefania Orlando le hanno voltato un po’ le spalle. Ora è tornata alla vita di tutti i giorni e nelle ultime ore è stata anche criticata aspramente per alcuni video pubblicati online. Ha deciso di fare dei filmati divertenti e un po’ hot ed è per questa ragione che l’hanno riempita di insulti e attacchi gratuiti. hanno infatti commentato che “a 60 anni non dovresti fare certe cose perché sembri ridicola”. La conduttrice ha ammesso che queste parole la feriscono non poco. L’ex gieffina è stata poi ospite di ‘Dritto e rovescio’ su Rete 4 e qui ha raccontato un episodio della sua vita traumatico. Sono rimasti ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 maggio 2021)è stata una delle concorrenti più combattive dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Ma ha subito una grossa delusione, quando gli amici Tommaso Zorzi e Stefania Orlando levoltato un po’ le spalle. Ora è tornata alla vita di tutti i giorni e nelle ultime ore è stata anche criticata aspramente per alcuni video pubblicati online. Ha deciso di fare dei filmati divertenti e un po’ hot ed è per questa ragione che l’riempita di insulti e attacchi gratuiti.infatti commentato che “a 60 anni non dovresti fare certe cose perché sembri ridicola”. La conduttrice ha ammesso che queste parole la feriscono non poco. L’ex gieffina è stata poi ospite di ‘Dritto e rovescio’ su Rete 4 e qui ha raccontato un episodio della sua vita traumatico. Sono rimasti ...

