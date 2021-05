Meteo Roma: previsioni per il weekend (Di venerdì 7 maggio 2021) Sabato giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio; in serata non si attendono particolari variazioni. Temperature comprese tra +11°C e +25°C. Domenica ampi spazi di sereno nelle ore mattutine, mentre nel pomeriggio i cieli saranno generalmente poco nuvolosi; tempo stabile nelle ore serali con cieli prevalentemente sereni. Temperature comprese tra +12°C e +25°C. Meteo Lazio: previsioni per il weekend Sabato tempo in prevalenza stabile nella giornata con ampi spazi di sereno su gran parte della regione, possibili isolati fenomeni al pomeriggio sui rilievi. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente sereni. Domenica condizioni di tempo stabile nella giornata con sole prevalente al mattino su gran parte della regione, qualche nube in più nel pomeriggio. In ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 maggio 2021) Sabato giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio; in serata non si attendono particolari variazioni. Temperature comprese tra +11°C e +25°C. Domenica ampi spazi di sereno nelle ore mattutine, mentre nel pomeriggio i cieli saranno generalmente poco nuvolosi; tempo stabile nelle ore serali con cieli prevalentemente sereni. Temperature comprese tra +12°C e +25°C.Lazio:per ilSabato tempo in prevalenza stabile nella giornata con ampi spazi di sereno su gran parte della regione, possibili isolati fenomeni al pomeriggio sui rilievi. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente sereni. Domenica condizioni di tempo stabile nella giornata con sole prevalente al mattino su gran parte della regione, qualche nube in più nel pomeriggio. In ...

