Meteo Napoli: mite, con possibili temporali da martedì (Di venerdì 7 maggio 2021) Le condizioni Meteo Napoli saranno miti per tutta la settimana, con tendenza anche fasi di caldo. Da martedì si potrebbero verificare i rovesci anche a carattere temporalesco, che potrebbero proseguire sino la giornata di giovedì. Successivamente si avrà un miglioramento. Sabato 8: poco nuvoloso. Temperatura da 15°C a 22°C Vento: in media da Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche massime 29 Km/h Domenica 9: sereno. Temperatura da 14°C a 25°C Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 4 Km/h, raffiche massime 25 Km/h Lunedì 10: quasi sereno. Temperatura da 15°C a 25°C Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche massime 24 Km/h martedì 11: nuvoloso con rovesci. Temperatura da 16°C a 22°C possibilità di precipitazioni 90% Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 9 Km/h, raffiche massime 40 Km/h Mercoledì 12: nuvoloso con ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 7 maggio 2021) Le condizionisaranno miti per tutta la settimana, con tendenza anche fasi di caldo. Dasi potrebbero verificare i rovesci anche a carattere temporalesco, che potrebbero proseguire sino la giornata di giovedì. Successivamente si avrà un miglioramento. Sabato 8: poco nuvoloso. Temperatura da 15°C a 22°C Vento: in media da Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche massime 29 Km/h Domenica 9: sereno. Temperatura da 14°C a 25°C Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 4 Km/h, raffiche massime 25 Km/h Lunedì 10: quasi sereno. Temperatura da 15°C a 25°C Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche massime 24 Km/h11: nuvoloso con rovesci. Temperatura da 16°C a 22°Ctà di precipitazioni 90% Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 9 Km/h, raffiche massime 40 Km/h Mercoledì 12: nuvoloso con ...

Advertising

NapoliOpen : Mostly Sunny Meteo #Napoli !Condizioni #meteo per domani a #Rho - CentroMeteoITA : #METEO #NAPOLI - #PrevisioniMeteo per i prossimi giorni! - infoitinterno : Meteo Napoli weekend 8-9 maggio, sole e temperature sopra i 20 gradi - ilpadulo : #Napoli Mostly Sunny Oggi! Con un picco di 21 C e un minimo di 14 C.#Meteo - SkyTG24 : Meteo a Napoli: le previsioni di oggi 7 maggio -