METEO Italia. Molto Caldo nel Weekend, poi rischio forte Maltempo (Di venerdì 7 maggio 2021) METEO SINO AL 12 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE L'Europa Centro-Settentrionale resta in balia di un'estesa circolazione depressionaria fredda che causa Maltempo e temperature inferiori alla media. L'Italia è lambita dalle correnti instabili occidentali convogliate dal sistema di bassa pressione. A risentirne maggiormente sono le regioni settentrionali, dove più si evidenzia una vivace instabilità atmosferica. L'anticiclone al momento fatica ad imporsi alle nostre latitudini e pertanto si evidenzia anche il transito di corpi nuvolosi verso il Sud Italia, di origine nord-africana. L'alta pressione delle Azzorre rimane relegata in Aperto Atlantico, al largo della Penisola Iberica e per il momento non ha la minima intenzione d'espandersi verso est. Decisa rimonta anticiclonica sull'Italia nel ...

