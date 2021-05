Meteo, Italia divisa in tre: ecco dove sono previsti temporali e venti di burrasca (Di venerdì 7 maggio 2021) Il combinato disposto delle previsioni del Meteorologo Mario Giuliacci, del servizio Meteo dell’Aeronautica Militare e del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile di oggi, venerdì 7 maggio, indicano la presenza di una nuova perturbazione che divide l’Italia in tre parti, pioggia e temporali al Nord, nuvoloso al Centro sole e caldo al Sud. Temperature in risalita. Vediamo tutti i dettagli Partiamo dai dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tarda serata del 6 maggio e valido per tutta la giornata di oggi venerdì 7 maggio. sono in arrivo temporali e venti di burrasca sul Nord e sul Centro, allerta gialla per rischio idrogeologico derivante da ... Leggi su ck12 (Di venerdì 7 maggio 2021) Il combinato disposto delle previsioni delrologo Mario Giuliacci, del serviziodell’Aeronautica Militare e del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile di oggi, venerdì 7 maggio, indicano la presenza di una nuova perturbazione che divide l’in tre parti, pioggia eal Nord, nuvoloso al Centro sole e caldo al Sud. Temperature in risalita. Vediamo tutti i dettagli Partiamo dai dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tarda serata del 6 maggio e valido per tutta la giornata di oggi venerdì 7 maggio.in arrivodisul Nord e sul Centro, allerta gialla per rischio idrogeologico derivante da ...

