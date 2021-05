METEO Italia. Arriva l’anticiclone africano, ma da lunedì forte maltempo (Di venerdì 7 maggio 2021) METEO SINO AL 13 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Un promontorio anticiclonico d’origine africana si appresta ad espandersi verso l’Italia, a seguito degli ultimi disturbi d’instabilità. Il tempo volgerà così verso una fase più stabile, con la rimonta anticiclonica che scaturirà per effetto dell’affondo di una saccatura atlantica sulla Penisola Iberica, la stessa che poi innescherà condizioni di forte maltempo la prossima settimana. Ci attendiamo quindi un weekend improntato non solo al tempo soleggiato, ma anche al clima più caldo con temperature che si porteranno temporaneamente al di sopra della media. La durata dell’anticiclone sarà brevissima, tanto che già nel corso di domenica giungerà la parte avanzata della perturbazione sulle regioni di ponente, con prime piogge entro fine giornata sul ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 7 maggio 2021)SINO AL 13 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Un promontorio anticiclonico d’origine africana si appresta ad espandersi verso l’, a seguito degli ultimi disturbi d’instabilità. Il tempo volgerà così verso una fase più stabile, con la rimonta anticiclonica che scaturirà per effetto dell’affondo di una saccatura atlantica sulla Penisola Iberica, la stessa che poi innescherà condizioni dila prossima settimana. Ci attendiamo quindi un weekend improntato non solo al tempo soleggiato, ma anche al clima più caldo con temperature che si porteranno temporaneamente al di sopra della media. La durata delsarà brevissima, tanto che già nel corso di domenica giungerà la parte avanzata della perturbazione sulle regioni di ponente, con prime piogge entro fine giornata sul ...

