Meteo Italia al 22 maggio, CALDO e TEMPORALI in alternanza (Di venerdì 7 maggio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Nei prossimi giorni dovremo necessariamente innalzare il livello d’attenzione nei confronti dei modelli matematici di previsione. Il motivo è semplice: le novità Meteo climatiche potrebbero moltiplicarsi. C’eravamo lasciati rimarcando l’inizio, a partire dalla prossima settimana, di un lungo periodo perturbato o comunque all’insegna dell’instabilità atmosferica e soprattutto del fresco. Ipotesi tutt’ora valida, ma che nelle ultimissime ore ha fatto registrare variazioni. Variazioni dettate, com’era prevedibile, da modifiche nella dislocazione delle strutture depressionarie nord atlantiche. Il corridoio perturbato sarà presente, tra l’Europa occidentale e l’Europa settentrionale, ma le ondulazioni cicloniche potrebbero puntare o ad ovest oppure più ad est. Ovest o est farà tutta la differenza del mondo, non è ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 7 maggio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Nei prossimi giorni dovremo necessariamente innalzare il livello d’attenzione nei confronti dei modelli matematici di previsione. Il motivo è semplice: le novitàclimatiche potrebbero moltiplicarsi. C’eravamo lasciati rimarcando l’inizio, a partire dalla prossima settimana, di un lungo periodo perturbato o comunque all’insegna dell’instabilità atmosferica e soprattutto del fresco. Ipotesi tutt’ora valida, ma che nelle ultimissime ore ha fatto registrare variazioni. Variazioni dettate, com’era prevedibile, da modifiche nella dislocazione delle strutture depressionarie nord atlantiche. Il corridoio perturbato sarà presente, tra l’Europa occidentale e l’Europa settentrionale, ma le ondulazioni cicloniche potrebbero puntare o ad ovest oppure più ad est. Ovest o est farà tutta la differenza del mondo, non è ...

