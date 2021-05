METEO d’Oceano Atlantico | pessimo in Italia Primavera incerta

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 7 maggio 2021)perturbato Oceano.Non c’è che dire, i modelli previsionali stanno lanciando segnali inequivocabili. Tutto lascia presagire una seconda decade di maggio movimentata, una seconda decade che potrebbe farsi ricordare per piogge, temporali, fresco, vento. Insomma, nulla a che vedere con ild’Estate che in molti stanno – giustamente – desiderando. Fatto sta che fino a quando ci porteremo dietro gli strascichi di alcune dinamiche atmosferiche invernali c’è poco da fare. Eventuali fiammate anticicloniche, come quella che sta prendendo piede, paiono destinate a risolversi nel giro di pochi giorni. Succederà ora, potrebbe succedere anche più in là. Dicevamo della seconda decade mensile. Il protagonista assoluto potrebbe essere l’Oceanoe fin qui, direte voi, nulla di strano. Ciò che si ...