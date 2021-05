Messina: lunedì nuova seduta di Consiglio comunale (Di venerdì 7 maggio 2021) Messina: lunedì 10 maggio, alle ore 15, il Consiglio comunale si riunirà in seduta ordinaria per proseguire la sua attività lunedì 10 Maggio, alle ore 15, il Consiglio comunale si riunirà in seduta ordinaria per proseguire la sua attività. I lavori d’Aula prevedono la trattazione delle seguenti interrogazioni: 1) Permanenza del Comune di Messina nella fondazione TaoArte; 2) Aggiornamento Impianti di compostaggio; 3) Beni confiscati alla mafia. Consiglio comunale Messina L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 7 maggio 2021)10 maggio, alle ore 15, ilsi riunirà inordinaria per proseguire la sua attività10 Maggio, alle ore 15, ilsi riunirà inordinaria per proseguire la sua attività. I lavori d’Aula prevedono la trattazione delle seguenti interrogazioni: 1) Permanenza del Comune dinella fondazione TaoArte; 2) Aggiornamento Impianti di compostaggio; 3) Beni confiscati alla mafia.L'articolo proviene da City Roma News.

Ultime Notizie dalla rete : Messina lunedì Covid, al via i vaccini alle Isole Eolie: si parte dall'hub di Salina ... mentre tra domenica 9 e lunedì 10 si dovrebbe continuare con le altre Isole Eolie , Alicudi, ... A spiegare come si procederà è stato il Commissario per l'Emergenza Covid di Messina, Alberto Firenze : "...

Rimbalzo Covid in Sicilia. Si resta in arancione. Vaccini agli over 50, si parte La distribuzione tra le province vede Palermo con 207 casi, Catania 467, Messina 76, Siracusa 117, ... Intanto da lunedì 10 maggio saranno operativi anche i punti vaccinali di Pantelleria e Favignana. ...

