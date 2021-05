Mercato, Venerato: “De Ketelaere non verrà a Napoli. Su Kaio Jorge c’è concorrenza internazionale” (Di venerdì 7 maggio 2021) Le ultime notizie di calcioMercato in casa Napoli arrivano dalla voce dell’esperto di Mercato Ciro Venerato. Nelle ultime settimane, due nomi sono stati accostati fortemente al Napoli: De Ketelaere e Kaio Jorge. Il giornalista Rai ha commentato il possibile approdo dei due giovanissimi calciatori: “De Ketelaere e Kaio Jorge? De Ketelaere per me non verrà al Napoli. Per Kaio Jorge invece, il Napoli lo segue ma c’è concorrenza internazionale. Certi investimenti non si possono fare se non hai l’allenatore, stiamo parlando di un giovane che non costa poco”. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 7 maggio 2021) Le ultime notizie di calcioin casaarrivano dalla voce dell’esperto diCiro. Nelle ultime settimane, due nomi sono stati accostati fortemente al: De. Il giornalista Rai ha commentato il possibile approdo dei due giovanissimi calciatori: “De? Deper me nonal. Perinvece, illo segue ma c’è. Certi investimenti non si possono fare se non hai l’allenatore, stiamo parlando di un giovane che non costa poco”.

Advertising

Genny72975357 : @1926_cri Giornalista ed esperto di Mercato poi metti il nome Ciro Venerato c' re' sta cunfrenz???? - calciomercato_m : MERCATO - Venerato: 'Non mi risulta nulla su un ritorno di Marino al Napoli, Spalletti ascolta le proposte di ADL,… - apetrazzuolo : MERCATO - Venerato: 'Non mi risulta nulla su un ritorno di Marino al Napoli, Spalletti ascolta le proposte di ADL,… - cirodna : @pisto_gol Veramente carissimo non solo quel quotidiano,tu non puoi dirlo e capisco lo dico io@CIRO VENERATO… - OilGun4 : @1926_cri Venerato, leggendo più di un giornalista serio, non è questo fenomeno del mercato come la RAI ci vuol far credere. -