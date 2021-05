(Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ in programma permattinatra glie l’amministrazione comunale di Avellino. Si va, dunque,la schiarita per la riapertura del. Incontro che servirà per definire le linee guida della riapertura della fiera, ferma ormai da un anno e mezzo circa. L’apertura auspicata dalGianluca Festa, fissata per il prossimo 9 maggio, ad oggi si fa sempre più reale. Ad oggi però la data cerchiata in rosso è quella del prossimo 11 maggio. Tutto dipenderà daldi. In caso di fumata bianca a Campo Genova ripartirà ilcittadino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Mercato bisettimanale, si va verso la ripresa: domani l'incontro tra ambulanti e sindaco **… - irpiniatimes1 : Slitta il mercato bisettimanale, manca la graduatoria -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato bisettimanale

Irpinia News

Il comandante Arvonio dunque assume le vesti di 'superfunzionario' e sono tante incombenze che lo attendono a cominciare dalla ripartenza dela Campo Genova. Sempre Arvonio ...La ripresa deldi Avellino, dopo un anno e mezzo di stop, sembra una chimera. La data del 9 maggio, annunciata a più riprese dal sindaco Gianluca Festa, sembra destinata a ...Avellino – E’ in programma per domani mattina l’incontro tra gli ambulanti e l’amministrazione comunale di Avellino. Si va, dunque, verso la schiarita per la riapertura del mercato bisettimanale. Inco ...Nuovo rinvio per il mercato bisettimanale di Avellino. Il Comune - come riporta Il Mattino - non avrebbe pubblicato per tempo le graduatorie delle assegnazio ...