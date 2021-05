Meglio l'arte dei cerotti di quella degli sfregi (Di venerdì 7 maggio 2021) Corrado Beldì mi chiede se lo accompagno a vedere la mostra “sfregi” di Nicola Samorì. In altri tempi ci sarei andato volentieri: in questo tempo no. Oggi più che di sfregi sento il bisogno di cerotti. Vorrei un’arte amena dunque il contrario di quella proposta da Nicola il Terribile, il Maestro Nero, il Torturatore di Bagnacavallo famoso per graffiare, tagliare, squarciare i suoi poveri Santi su tavola o su tela. Poi c’è che la visita va prenotata e io odio le prenotazioni perché sono oraziano (mi piace cogliere l’attimo) e cristiano (non tento il Signore Dio mio, non pretendo che mi faccia essere vivo nella fascia oraria assegnata). Inoltre non tollero la mascherina, ne va del mio respiro e della mia dignità, mentre il sito di Palazzo Fava (indirizzo bolognese della mostra) intima “mascherina ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 7 maggio 2021) Corrado Beldì mi chiede se lo accompagno a vedere la mostra “” di Nicola Samorì. In altri tempi ci sarei andato volentieri: in questo tempo no. Oggi più che disento il bisogno di. Vorrei un’amena dunque il contrario diproposta da Nicola il Terribile, il Maestro Nero, il Torturatore di Bagnacavallo famoso per graffiare, tagliare, squarciare i suoi poveri Santi su tavola o su tela. Poi c’è che la visita va prenotata e io odio le prenotazioni perché sono oraziano (mi piace cogliere l’attimo) e cristiano (non tento il Signore Dio mio, non pretendo che mi faccia essere vivo nella fascia oraria assegnata). Inoltre non tollero la mascherina, ne va del mio respiro e della mia dignità, mentre il sito di Palazzo Fava (indirizzo bolognese della mostra) intima “mascherina ...

