Medjugorje | come oggi | avveniva l’ultima apparizione alla veggente Ivanka

Advertising

acocukora : #salvini è come picasso: c’ha avuto il periodo rosario, quello medjugorje, il periodo nutella... - NATOlizer : Come e nato il programma di Preghiera serale a Medjugorje? -

Ultime Notizie dalla rete : Medjugorje come

LE IENE

Cecchi Paone Vs Paolo Brosio "Campi suda 10 anni"/ Lui: "Ti denuncio!" Alessandro ... 'Con i loro insulti a me e soprattutto a chi non si può difendereso fare io hanno dimostrato che ...... che avevaparticolarità la riproduzione accanto alla capanna della Natività dei tre maggiori santuari mariani europei: Fatima, Lourdes e. A settembre aveva perso la sua Anna Maria , ...Il 7 maggio 1985, la veggente Ivanka aveva l'ultima apparizione quotidiana della Madonna che da allora le appare solo il 25 giugno.Padre Jarek nei giorni scorsi in Italia ha incontrato molte persone, malati e sofferenti. Ha visitato Case di Preghiera Ecumeniche di San Charbel al nord..