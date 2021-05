Mediaset accantona Barbara D’Urso e cerca un nuovo volto per la domenica pomeriggio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset accantona

la Repubblica

Elettra Lamborghinila sua partecipazione all 'Isola dei famosi. Tutta colpa del coronavirus che, a pochi ... "Cambio di programma". Isola dei famosi, una doccia gelata per Ilary BlasiAdriana nonla possibilità di partecipare in futuro ad un altro reality anche se ci ...ti aveva preso però in considerazione qualche tempo fa anche come conduttrice. Ci sono stati ...Dopo l'interruzione della messa in onda di Live - Non è la D'Urso su Canale 5, Mediaset sarebbe in cerca di un nuovo volto per il palinsesto della domenica pomeriggio ...La vicenda del cantante Fedez ha tenuto la scena per due giorni e oltre, su giornali, televisione, web, radio, finendo per far accantonare tutti gli altri temi che l’agenda politica, istituzionale, sa ...