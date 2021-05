Masters 1000 Madrid | Alexander Zverev elimina Rafael Nadal | il torneo perde la superstar di casa

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 maggio 2021) Il colpo della giornata lo firma, e proprio là dove in pochi se lo sarebbero aspettato, a. Il tedesco firma l’impresa e batte con un doppio 6-4, togliendo all’ultimo spagnolo in gara e impedendogli di ritornare a quel numero 2 del mondo che è ancora occupato dal russo Daniil Medvedev. Sarà rematch con Dominic Thiem, domani, per la semifinale del pomeriggio alla Caja Magica. Eppure il primo set di sensazioni ne regala di ben diverse, almeno per quel che riguarda le fasi iniziali., infatti, il break a zero lo trova nel sesto game e di forza, il che lascia pensare a un ribaltarsi dell’andamento dei precedenti (0-2dopo un 5-0 per il mancino di Manacor), ma la questione ritorna irrisolta, per ...