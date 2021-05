Maria Tona e Aurora Tropea contro Uomini e Donne: “Ci sono cose che nessuno sa, carne da macello” (FOTO) (Di venerdì 7 maggio 2021) Nelle scorse ore, Maria Tona e Aurora Tropea, entrambe ex dame del trono over di Uomini e Donne, si sono lasciate andare ad una diretta Instagram che ha generato molto scalpore. Le due Donne si sono collegate a seguito di un’intervista rilasciata dalla prima ad un magazine. La donna ha fatto delle allusioni parecchio pesanti L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 7 maggio 2021) Nelle scorse ore,, entrambe ex dame del trono over di, silasciate andare ad una diretta Instagram che ha generato molto scalpore. Le duesicollegate a seguito di un’intervista rilasciata dalla prima ad un magazine. La donna ha fatto delle allusioni parecchio pesanti L'articolo proviene da KontroKultura.

