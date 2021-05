Mara Maionchi, il ricordo del passato: “Lo porto da un pò” | La foto (Di venerdì 7 maggio 2021) Questa foto di Mara Maionchi è incredibile! “Lo porto da un pò” si legge nello scatto, ricordo del passato. Avete visto? Mara Maionchi (Getty Images)Uno dei personaggi televisivi più amati di sempre: Mara Maionchi con la sua simpatia travolgente è sempre richiestissima. La sua ultima avventura, LOL- Chi ride è fuori, l’ha vista nei panni di co-conduttrice insieme al rapper Fedez. Lo show, ispirato ad un format giapponese, ha visto numerosi comici nella più ardua delle imprese: riuscire a non ridere. La Maionchi è anche nella giuria di Italia’s Got Talent, lo storico programma in onda su TV8 nella versione Best of, che raccoglie tutte le migliori esibizioni. Nella giuria del talent anche la campionessa ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) Questadiè incredibile! “Loda un pò” si legge nello scatto,del. Avete visto?(Getty Images)Uno dei personaggi televisivi più amati di sempre:con la sua simpatia travolgente è sempre richiestissima. La sua ultima avventura, LOL- Chi ride è fuori, l’ha vista nei panni di co-conduttrice insieme al rapper Fedez. Lo show, ispirato ad un format giapponese, ha visto numerosi comici nella più ardua delle imprese: riuscire a non ridere. Laè anche nella giuria di Italia’s Got Talent, lo storico programma in onda su TV8 nella versione Best of, che raccoglie tutte le migliori esibizioni. Nella giuria del talent anche la campionessa ...

Advertising

luceecenere_ : Gerardo pulli lo tifavo solo io e Mara maionchi che ridere ?? è stato l'unico anno in cui lo hanno fatto in arena… - luceecenere_ : Emma Virginio (denny lodi vincitore ballo) Gerardo pulli (che tifavo solo io e Mara maionchi) e Giuseppe giofrè M… - sere__nere : Di Virginio ricordo che durante il serale cantò il suo inedito Davvero con Mara Maionchi in giuria con qualcuno che… - sissssina : Nigiotti di le cose come stanno devi ringraziare x factor e Mara Maionchi. Questi pizzettari ti avevano pisciato per strada dai. #AMICI20 - Tractor220510 : @xGioFCIM Poi uno si chiede come mai non vanno in Champions da quando Mara Maionchi era una gran figa. -