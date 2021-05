Manifesti funebri ovunque | residenti | “Immagine di degrado ed abbandono”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl comune di Torre Annunziata è tappezzato di. Sono sui muri delle strade, sulle saracinesche di negozi chiusi. Impossibile passeggiare senza imbattersi in una vera e propria caterva di questi cartelloni. Ovviamente è giusto che si affigganoper informare i cittadini dei vari lutti, soprattutto in una epoca come questa. Non è giusto però non rimuoverli e lasciarli lì per tanto tempo. Inoltre vengono affissi in luoghi non adeguati. Proprio a questo si appellano i cittadini e iche si sono stufati di passeggiare tra idi Torre Annunziata. Sono tante le richieste ai consiglieri comunali per risolvere la situazione che è diventata davvero molto pesante. Queste le parole di ...