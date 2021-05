Manifestazione dei lavoratori Ilva in amministrazione straordinaria, bloccato tratto del lungomare di Bari Indetta da Usb (Di venerdì 7 maggio 2021) È in corso davanti alla sede della giunta regionale pugliese il presidio dei lavoratori Ilva in amministrazione straordinaria. bloccato quel tratto del lungomare di Bari. L'articolo Manifestazione dei lavoratori Ilva in amministrazione straordinaria, bloccato tratto del lungomare di Bari <small class="subtitle">Indetta da Usb</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 7 maggio 2021) È in corso davanti alla sede della giunta regionale pugliese il presidio deiinqueldeldi. L'articolodeiindeldi da Usb proviene da Noi Notizie..

