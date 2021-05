“Mamma | ho mal di testa” | Diego si sente male dopo colazione e muore | aveva 6 anni

(Di venerdì 7 maggio 2021) Si chiamavaCarpanese eappena 6il bimbo morto domenica scorsala. Il bimbo ha avuto un forte mal di, per lui è scattato subito il ricovero in ospedale ma purtroppo non ce l’ha fatta.sia 6La tragedia si è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mamma mal

La madre, Francesca Fumagalli,sopporta vedere sotto casa giornalisti, fotografi e operatori tv, che dopo i primi giorni sono tornati oggi per la fine della quarantena. Poco dopo le 14,e ...e papà, insieme a tutta la comunità di Montegrotto, hanno pregato e sperato che il miracolo avvenisse. Diego non soffriva di patologie pregresse ed era considerato sano. Domenica mattina poco ...Il vicepresidente di Forza Italia in una sola dichiarazione getta nella spazzatura trent'anni di lotta per i diritti ...Dal lettore e-book alla maschera viso tech, ecco alcuni spunti per un regalo perfetto per le mamme tecnologiche ...