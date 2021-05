Malagò annuncia | “Vogliamo ospitare gli Europei del 2028”

Leggi su alfredopedulla

In un'intervista concessa a Sportitalia a margine di un evento nella sala d'onore del Coni, Giovannihato: "candidarci a Euro, ci sarà tempo per costruire nuovi stadi. L'Europeo a Roma sarà uno spot per un'eventuale candidatura come paese ospitante in futuro. Per quest'anno lavoriamo per consentire la presenza dei tifosi. Sono fondamentali per lo spettacolo, atmosfera e ricavi". Glidelsi assegneranno nel settembre del 2022 e l'Italia punterà a esserci per la candidatura come hato, mentre quelli del 2024 sono stati già assegnati alla Germania.