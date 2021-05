Magistratura politicizzata: la situazione tra scandali e veleni (Di venerdì 7 maggio 2021) La Magistratura italiana vive una crisi che, di giorno in giorno, alla luce degli scandali che la cronaca racconta e delle rivelazioni che il cosiddetto “sistema Palamara” disvela, non fa che acuirsi. Il caso Palamara, magistrato espulso dall’Anm, ha provocato un vero e proprio terremoto giudiziario, con il metodo scoperto delle nomine in base alle logiche delle correnti interne delle toghe; su questa circostanza è intervenuto persino il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per «l’inammissibile commistione tra politici e magistrati» che «incrina la credibilità e l’indipendenza della Magistratura». Tra scandali e veleni, torna in auge il tema della Magistratura politicizzata in Italia. Magistratura politicizzata: una ... Leggi su leurispes (Di venerdì 7 maggio 2021) Laitaliana vive una crisi che, di giorno in giorno, alla luce degliche la cronaca racconta e delle rivelazioni che il cosiddetto “sistema Palamara” disvela, non fa che acuirsi. Il caso Palamara, magistrato espulso dall’Anm, ha provocato un vero e proprio terremoto giudiziario, con il metodo scoperto delle nomine in base alle logiche delle correnti interne delle toghe; su questa circostanza è intervenuto persino il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per «l’inammissibile commistione tra politici e magistrati» che «incrina la credibilità e l’indipendenza della». Tra, torna in auge il tema dellain Italia.: una ...

