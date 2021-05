Mafia: il mio ricordo quotidiano del giudice Giovanni Falcone (Di venerdì 7 maggio 2021) Lo faccio oggi. In una giornata della minchia, quando nessuno ricorda niente, quando tutti scordiamo che la Mafia c’è sempre e non solo il 23 maggio di ogni anno. Lo faccio adesso, mentre sono in procinto di versarmi stancamente un bicchiere di the Santal al limone e mi sto spostando altrettanto stancamente dalla sala alla il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 7 maggio 2021) Lo faccio oggi. In una giornata della minchia, quando nessuno ricorda niente, quando tutti scordiamo che lac’è sempre e non solo il 23 maggio di ogni anno. Lo faccio adesso, mentre sono in procinto di versarmi stancamente un bicchiere di the Santal al limone e mi sto spostando altrettanto stancamente dalla sala alla il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

Advertising

VentagliP : RT @emaiorio: ...e come dice sempre mio padre, non ci dobbiamo lamentare, perché a quei tempi l'Italia era un gran casino. Erano gli anni d… - emaiorio : ...e come dice sempre mio padre, non ci dobbiamo lamentare, perché a quei tempi l'Italia era un gran casino. Erano… - cristin40483739 : @ksnt63 Mio marito, calabrese di Reggio Calabria, considerava il ponte un insulto alla bellezza del panorama e una… - lato_mio : RT @blusewillis1: Almeno facciamo un po di pubblicità ad un imprenditore che non si è piegato alla mafia.Tra l'altro sono anche buonissimi.… - lineapunto57 : @gstelluti @Lucrezi97533276 Mio caro signore mafia capitale è prosperata con il sindaco Alemanno guarda caso della… -