Madrid | Thiem-Zverev prima semifinale | Nadal eliminato dal tedesco

(Di venerdì 7 maggio 2021)sono i primi semifinalisti del Masters 1000 di. Ilelimina in due set, stasera tocca a Berrettini Giornata di quarti di finale a, dove si gioca il 3° Masters 1000 della stagione, dopo quelli di Miami e Montecarlo. Dopo le sconfitte di Rublev e Tsitsipas nella giornata di ieri, oggi cade un altro pretendente al titolo, ovvero Rafa. Lo spagnolo, che a Barcellona sembrava aver ritrovato la condizione fisica, è statoin due set da, giocando forse la partita più brutta degli ultimi cinque anni. Per l’idolo di casa si tratta della seconda sconfitta su terra rossa negli ultimi tre tornei giocato. A Montecarlo qualche settimana fa aveva perso in modo simile con Rublev. ...

Advertising

WeAreTennisITA : Giornata di quarti di finale maschili a Madrid, con il nostro Matteo che affronterà Garin nell'ultimo match di gior… - RaiSport : ?? #AtpMadrid: #Zverev elimina #Nadal, semifinale con #Thiem Il tedesco ha eliminato lo spagnolo in due set, l'austr… - Barbaga3Gaetano : RT @paoloangeloRF: Colpo di scena a #madrid #MMOPEN #Zverev batte rafa nei quarti con doppio 6-4 e domani avrà #thiem “la prima che gioca b… - im_jordanv : @cagedbirds_ @_ilovedelpo A Madrid, Thiem gioca sempre alle 16 ahaha - paoloangeloRF : Colpo di scena a #madrid #MMOPEN #Zverev batte rafa nei quarti con doppio 6-4 e domani avrà #thiem “la prima che gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Madrid Thiem

Cronachedi.it - Il quotidiano online di informazione indipendente

Che botta, Rafa! Sascha Zverev sgambetta Nadal nei quarti di finale del Masters 1000battendolo in due set 6 - 4 6 - 4. Rafa inseguiva la 75esima semifinale in un Masters 1000 e ...Dominic. ...DIRETTA ATP2021:VA IN SEMIFINALE Dominicè il primo semifinalista del torneo Atp2021 , perché nei quarti di finale ha appena battuto John Isner in una bella partita decisa solamente ...Dominic Thiem e Alexander Zverev sono i primi due semifinalisti del "Mutua Madrid Open", terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi pari a 2.614.465 euro, che si sta disputando sulla terra ...Alexander Zverev (6) ha spezzato i sogni di un sesto titolo al Masters 1000 di Madrid per il beniamino di casa Rafael Nadal (2) e resta in corsa per conquistare il suo secondo trionfo nella capitale s ...