Ma non possiamo permetterci di tagliare i ponti del mediterraneo (Di venerdì 7 maggio 2021) "Per 10mila euro di pesce rischiamo che arrivino decine di migliaia di migranti se rompiamo con la Guardia costiera di Tripoli", spiega una fonte del Giornale che conosce bene cosa è accaduto ieri al largo della Libia. Leggi su ilgiornale (Di venerdì 7 maggio 2021) "Per 10mila euro di pesce rischiamo che arrivino decine di migliaia di migranti se rompiamo con la Guardia costiera di Tripoli", spiega una fonte del Giornale che conosce bene cosa è accaduto ieri al largo della Libia.

Advertising

M5S_Europa : Le parole di #vonderLeyen sono un riconoscimento al lavoro di @GiuseppeConteIT durante la fase più acuta della… - c_appendino : 'Una famiglia senza figli non esiste' Ok, questo è il post dove possiamo rispondere a #Tajani mettendo nei commenti… - borghi_claudio : @S_Emarti @valy_s @M_Fedriga @massimogara Si, le condizioni del green pass per le zone rosse o arancioni sono aggiu… - artisindagang : @Francescaeffe3 @gillafigus @Capezzone @QRepubblica i bambini sono i più deboli. e i bambini trans? i bambini gay?… - dilettagoldoni1 : possiamo normalizzare il fatto che alle volte non si ha semplicemente voglia di sentire nessuno e se non ti cerco n… -