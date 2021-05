“Ma che hai mangiato?”. Fan increduli: l’attore ‘acciaio e muscoli’ si mostra trasformato, irriconoscibile (Di venerdì 7 maggio 2021) Lo sappiamo fin troppo bene, il cinema costringe alcuni attori a dei cambiamenti drastici esasperanti. Tanti italiani, tra cui il nostro Edoardo Leo, l’attore di Smetto quando voglio, costretto ad ingrassare 12 kg per il suo ultimo film. E come non citare il mago del trasformismo statunitense Cristian Bale, che tra alti e bassi riesce a prendere e perdere decine e decine di kg a pellicola. Ma solo l’ultimo cambiamento sta facendo discutere (e sorridere non poco). Parliamo del grande attore Mark Wahlberg, che per interpretare il personaggio di Father Stu è ingrassato ben dieci chili. Mark ha poi mostrato la sua incredibile trasformazione sui social, suscitando reazioni diverse da parte dei suoi seguaci. Per chi non lo conosce, Mark Wahlberg è un noto attore e produttore statunitense. Ha debuttato come attore nel film di Penny Marshall Mezzo professore ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Lo sappiamo fin troppo bene, il cinema costringe alcuni attori a dei cambiamenti drastici esasperanti. Tanti italiani, tra cui il nostro Edoardo Leo,di Smetto quando voglio, costretto ad ingrassare 12 kg per il suo ultimo film. E come non citare il mago del trasformismo statunitense Cristian Bale, che tra alti e bassi riesce a prendere e perdere decine e decine di kg a pellicola. Ma solo l’ultimo cambiamento sta facendo discutere (e sorridere non poco). Parliamo del grande attore Mark Wahlberg, che per interpretare il personaggio di Father Stu è ingrassato ben dieci chili. Mark ha poito la sua incredibile trasformazione sui social, suscitando reazioni diverse da parte dei suoi seguaci. Per chi non lo conosce, Mark Wahlberg è un noto attore e produttore statunitense. Ha debuttato come attore nel film di Penny Marshall Mezzo professore ...

