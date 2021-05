M5s, Patuanelli: 'Casaleggio non può usare dati Movimento' (Di venerdì 7 maggio 2021) Non si ferma la battaglia dei Cinquestelle con Davide Casaleggio. Oggi l'attuale ministro delle Politiche Agricole, il pentastellato Patuanelli ha usato parole durissime nei confronti del gestore di ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 7 maggio 2021) Non si ferma la battaglia dei Cinquestelle con Davide. Oggi l'attuale ministro delle Politiche Agricole, il pentastellatoha usato parole durissime nei confronti del gestore di ...

Advertising

fattoquotidiano : La scelta di Giorgetti lascia in sospeso 700 lavoratori. Il ministro boccia il polo pubblico voluto da Patuanelli m… - TgLa7 : M5s, Patuanelli: #Casaleggio non può usare dati Movimento. #M5S - cocchi2a : RT @fattoquotidiano: La scelta di Giorgetti lascia in sospeso 700 lavoratori. Il ministro boccia il polo pubblico voluto da Patuanelli ma n… - Massimo22185550 : RT @fattoquotidiano: La scelta di Giorgetti lascia in sospeso 700 lavoratori. Il ministro boccia il polo pubblico voluto da Patuanelli ma n… - Virus1979C : RT @fattoquotidiano: La scelta di Giorgetti lascia in sospeso 700 lavoratori. Il ministro boccia il polo pubblico voluto da Patuanelli ma n… -