Luxuria vs Tajani | ”Mamma retrogradi sempre incinta | donne Fi si facciano sentire”

(Di venerdì 7 maggio 2021) ”Purtroppo ladei. Se affidiamo alle destre le questioni dell’etica, della lotta alla discriminazione e all’omotransfobia stiamo freschi!. Seavesse detto queste cose al Parlamento europeo chissà quanti fischi avrebbe preso”. Così Valdimirall’Adnkronos sulle polemiche che si sono scatenate dopo le dichiarazioni del coordinatore di Fi Antonjoin occasione della presentazione di alcune iniziative per la festa della. ”Mi sembra cheabbia una visione leggermente color seppia della realtà italiana, per usare un eufemismo -prosegue- la donna angelo del focolare ecc. Oltre tutto leche non possono avere figli sono le stesse contro cui si fa di tutto ...

