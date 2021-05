Lutto nel cast di Rocky | era la star dei film anni ’80 e ’90

(Di venerdì 7 maggio 2021) Frank McRae, uno degli interpreti più amati del cinema’80 e ’90 è venuto a mancare. L’attore era conosciuto per aver recitato in. Frank McRae nel(Google Images)Una vera e propria tragedia ha colto tutti di sorpresa nel mondo del cinema americano. Lo scorso 29 aprile infatti è venuto a mancare Frank McRae. Tra gli attori più amati negli’80 e ’90 è stato stroncato improvvisamente da un infarto. A rendere nota la notizia il profilo ufficiale Twitter di James Bond. Sull’account dell’agente segreto più famoso del mondo è apparsa infatti una foto accompagnata dalla seguente didascalia: “Siamo spiacenti di apprendere che Frank McRae, interprete di Sharkey in Vendetta privata, è morto. I nostri pensieri vanno alla famiglia e ai suoi amici”. Da ...

Advertising

SkyTG24 : Lo sport italiano in lutto: è morto #FilippoMondelli, campione del mondo di #canottaggio nel 2018, aveva 26 anni… - MaricaGusmitta : #RipPietroNardiello Lutto nel mondo del giornalismo: #PietroNardiello ucciso dal #Covid a 48 anni - cgsgurnari : RT @romatoday: Lutto nel mondo del giornalismo: Pietro Nardiello ucciso dal Covid a 48 anni - gidolo : RT @romatoday: Lutto nel mondo del giornalismo: Pietro Nardiello ucciso dal Covid a 48 anni - duesoli : RT @SardiniaPost: Sopravvissuto all’orrore di Buchenwald, Mario Gesuino Paba si è spento questa mattina nella sua casa di Torino Venerdì sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel

ilmattino.it

... in relazione ad eventi chiavenostro percorso. Per il 24%, fra gli eventi ritenuti responsabili di un modificato atteggiamento ci sono accadimenti spiacevoli come una separazione, un, un ...Sull'autostrada A10 Genova - Savonatratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra' in direzione Savona, a valle delle attività ...di Ceriale partecipa in prima persona al dolore e al...Comunità in lutto per la morte improvvisa a 68 anni di ... Giovanissimo, era stato assessore nel mandato del sindaco Nevio Bertolini. In seguito alle dimissioni di un componente di giunta ...«Una terribile tragedia ha colpito la grande famiglia del Gambrinus. Ci ha lasciati improvvisamente Gilda Rosati storica "cassiera" e donna dalle mille ...