Lukaku: "Anche qui hanno capito che il razzismo non ha senso. L'Italia mi ha dato moltissimo"

Romelu Lukaku, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato così del tema legato al razzismo: "Non ho mai vissuto episodi di razzismo da quando sono in Italia, solo una volta a Cagliari. Anche qui hanno capito che non ha senso. Siamo in un paese bellissimo in cui vive gente differente e dobbiamo solo rispettarci. Ho vissuto in tanti posti in Europa ma questo mi ha dato davvero molto. Non posso far altro che ringraziare per come sono stato accolto. Ora voglio solo aprire un ciclo con l'Inter".

