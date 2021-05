L’Uefa pronta a dimenticare la Superlega se i club ammetteranno la colpa e accetteranno una penale (Di venerdì 7 maggio 2021) Domenica si gioca Juventus-Milan, e su entrambe le squadre incombe la minaccia delle sanzioni Uefa per la questione Superlega. Il Corriere dello Sport scrive: “A Nyon, prima di fare una mossa, sono particolarmente attenti perché non intendono esporsi a risarcimenti milionari, ben sapendo che la giustizia ordinaria è di grado superiore a quella sportiva. Ecco perché fin dalle ore successive alla nascita e poi alla scomparsa della Superlega con i club fondatori ci sono stati contatti… ad alti livelli. L’intento delL’Uefa sarebbe quello di chiudere la vicenda con un’ammissione di colpa da parte delle società, una dichiarazione formale di uscita dalla Superlega e una sanzione economica da scontare magari sui futuri proventi in arrivo dalla partecipazione alle coppe europee. I ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 maggio 2021) Domenica si gioca Juventus-Milan, e su entrambe le squadre incombe la minaccia delle sanzioni Uefa per la questione. Il Corriere dello Sport scrive: “A Nyon, prima di fare una mossa, sono particolarmente attenti perché non intendono esporsi a risarcimenti milionari, ben sapendo che la giustizia ordinaria è di grado superiore a quella sportiva. Ecco perché fin dalle ore successive alla nascita e poi alla scomparsa dellacon ifondatori ci sono stati contatti… ad alti livelli. L’intento delsarebbe quello di chiudere la vicenda con un’ammissione dida parte delle società, una dichiarazione formale di uscita dallae una sanzione economica da scontare magari sui futuri proventi in arrivo dalla partecipazione alle coppe europee. I ...

