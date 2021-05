L' Ue regolamenta l' intelligenza artificiale | bene | non per tutti

Leggi su panorama

(Di venerdì 7 maggio 2021) LA UELA, MA NON PERChi vi scrive ha sempre pubblicamente lamentato la mancanza di norme adeguate a disciplinare l'utilizzo della(IA). La notizia che la Commissione Europea ha pubblicato il primo atto legislativo (seppure migliorabile) per affrontare le principali questioni relative all'IA, rappresenta in ogni caso un concreto (e decisamente opportuno) passo in avanti nel trasformare la lA in una realtà misurata, controllata eta. La proposta di legge si basa sul noto principio del rischio, criterio già adottato dal legislatore europeo per normare altre categorie di prodotti (per esempio i dispositivi medici). Nel caso specifico, i livelli di rischio sono quattro: ...