“Lucertola” | nuovo singolo per Listanera

(Di venerdì 7 maggio 2021) Esce oggi, 07 maggio 2021, ildi. Il brano si intitola “” ed è il frutto di una nuova collaborazione con la penna di Frank Past. Un brano malinconico che ti trasporta nel dolore di una perdita. Quale è il significato di “”? “” è la storia un amore il cui dolore diviene quotidiano. Vivere comprendendo quanto la mancanza fisica di una persona possa diventare parte del nostro corpo esattamente come un battito o un respiro. Il paragone con la coda di unaracconta di come anche la finta sensazione del distacco sia inutile: chi non può, non riuscirà a dimenticare. Tutto ricresce senza mutare: è la palliazione di un attimo. La menomazione di una parte di noi come altare sacrificale: il rimorso, la pietà verso ...