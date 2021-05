Luana D’Orazio morta sul posto di lavoro: il gesto di Giulia Salemi (Di venerdì 7 maggio 2021) La morte della giovane Luana D’Orazio, avvenuta pochi giorni fa sul posto di lavoro, ha sconvolto tutta Italia. Molti sono i commenti sui social e il pensiero rivolto alla famiglia della ragazza. Luana D’Orazio di soli 22 anni lascia un figlio, il piccolo Alessio di 5 anni. L’ex gieffina, Giulia Salemi, ha deciso di aprire una raccolta fondi per il futuro del bambino. Giulia Salemi apre una raccolta fondi per il piccolo Alessio Giulia Salemi tramite un post sui social ha fatto sapere a tutti i suoi seguaci che aveva organizzato una raccolta fondi per il piccolo Alessio. Il bambino ha perso la mamma con un’incidente sul posto di lavoro. Oggi, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) La morte della giovane, avvenuta pochi giorni fa suldi, ha sconvolto tutta Italia. Molti sono i commenti sui social e il pensiero rivolto alla famiglia della ragazza.di soli 22 anni lascia un figlio, il piccolo Alessio di 5 anni. L’ex gieffina,, ha deciso di aprire una raccolta fondi per il futuro del bambino.apre una raccolta fondi per il piccolo Alessiotramite un post sui social ha fatto sapere a tutti i suoi seguaci che aveva organizzato una raccolta fondi per il piccolo Alessio. Il bambino ha perso la mamma con un’incidente suldi. Oggi, ...

CarloVerdelli : Le morti bianche sono quelle dei bambini in culla. Quelle sul lavoro, sono morti verdi, come il colore dei soldi ri… - fattoquotidiano : Luana D’Orazio, “aveva un contratto da apprendista”. Indagini per capire se operaia poteva restare sola alla macchi… - peppeprovenzano : Oggi piangiamo una nuova morte sul lavoro, un operaio di 49 anni. Stamattina, a @OmnibusLa7, parlando della tragedi… - LuisaRagni : RT @Anpinazionale: Il minuto di silenzio nella riunione del Comitato nazionale ANPI di oggi per Luana D'Orazio, Maurizio Gritti e tutti i m… - Floflor93_ : RT @verogossipnews: @GiuliaSalemi93 apre una raccolta fondi per sostenere la famiglia di Luana D'Orazio la ragazza rimasta vittima di un in… -

