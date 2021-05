Luana d' Orazio | formazione di sole 4 ore per manovrare l' orditoio che l' ha uccisa

Advertising

CarloVerdelli : Le morti bianche sono quelle dei bambini in culla. Quelle sul lavoro, sono morti verdi, come il colore dei soldi ri… - fattoquotidiano : Luana D’Orazio, “aveva un contratto da apprendista”. Indagini per capire se operaia poteva restare sola alla macchi… - peppeprovenzano : Oggi piangiamo una nuova morte sul lavoro, un operaio di 49 anni. Stamattina, a @OmnibusLa7, parlando della tragedi… - oramipassa : Anima Fragile di Vasco Rossi che parte in playlist proprio mentre leggo un articolo su Luana d'Orazio è tipo la rap… - Matatweeting : RT @__punkcake: ho appena letto quel pezzo di articolo aberrante su luana d’orazio ed ora ho voglia di spaccare tutto -

Ultime Notizie dalla rete : Luana Orazio

Non pochi lo hanno fatto soprattutto per il volto giovane e bello e per la storia coinvolgente diD', uccisa dal macchinario tessile su cui stava lavorando. Ma il volto e la storia di ...commenta In attesa dell' autopsia e della perizia sui macchinari , che si svolgerà lunedì, giorno dei funerali did', sono tante le incognite emerse nell'inchiesta sull' operaia di 22 anni morta sul lavoro . Gli inquirenti dovranno capire come mai la giovane fosse da sola a manovrare l'orditoio, che ...Da molto tempo, quando si avvicina un avvenimento come il 1° maggio, provo un certo disagio. Si fa festa per il lavoro, ma da un po’ di tempo si usa questa festa per dire cose 'altre e ...Le falle nella sicurezza: saracinesca assente e fotocellule inattive. Intanto toccati i 42mila euro nella raccolta fondi lanciata dal Comune di Montemurlo (Prato) per la famiglia e il bimbo rimasto or ...