Lotta, Preolimpico Sofia 2021: Abraham Conyedo vince il torneo nello stile libero. Assegnati tutti i pass anche nella femminile (Di venerdì 7 maggio 2021) Si conclude anche la seconda giornata del Preolimpico di Lotta su base mondiale che si sta svolgendo a Sofia, in Bulgaria: nei -97 kg dello stile libero l'azzurro Abraham Conyedo, che ieri aveva conquistato il pass non nominale per le Olimpiadi accedendo alla finale, oggi vince il torneo senza combattere per l'infortunio rimediato dal suo avversario, il romeno Albert Saritov, che oggi non sale sulla materassina. Non ci sarà ripescaggio domani nella Lotta femminile, invece, per Dalma Caneva, uscita oggi nei quarti di finale dei -68 kg: la kazaka Zhamila Bakbergenova, che aveva superato l'azzurra, infatti, in semifinale cede il passo ...

