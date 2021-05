Londra, in fiamme grosso edificio: impegnati 125 vigili. Evacuati decine di residenti (Di venerdì 7 maggio 2021) Un grosso incendio è divampato questa mattina nel New Providence Wharf Estate, un complesso residenziale che si trova a Poplar, perferia est di Londra. L’edificio è stato avvolto da una colonna di fumo nero. Le fiamme hanno impegnato nelle operazioni di spegnimento più di cento pompieri. Londra, divampa incendio in un complesso residenziale: più di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 7 maggio 2021) Unincendio è divampato questa mattina nel New Providence Wharf Estate, un complesso residenziale che si trova a Poplar, perferia est di. L’è stato avvolto da una colonna di fumo nero. Lehanno impegnato nelle operazioni di spegnimento più di cento pompieri., divampa incendio in un complesso residenziale: più di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

