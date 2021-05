Londra, il video del palazzo in fiamme: i vigili del fuoco al lavoro per spegnere l’incendio (Di venerdì 7 maggio 2021) Un grande incendio è scoppiato in un palazzo di 19 piani nella zona est di Londra, nel quartiere di Poplar. Il video mostra i vigili del fuoco al lavoro nel tentativo di spegnere le fiamme, che hanno coinvolto l’ottavo, il nono e il decimo piano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Un grande incendio è scoppiato in undi 19 piani nella zona est di, nel quartiere di Poplar. Ilmostra idelalnel tentativo dile, che hanno coinvolto l’ottavo, il nono e il decimo piano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

