L’occupazione USA delude ma Wall Street regge il colpo

(Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – Prosegue al rialzo l’ultima seduta della settimana dinonostante i datinti giunti dal mercato del lavoro americano. Alla luce della statistica la Federal Reserve sarà cauta nel cambiare rotta sugli acquisti di titoli e sui tassi. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones avanza a 34.694 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da cinque guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, l’S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 4.229 punti. In rialzo il Nasdaq 100 (+0,94%); come pure, in frazionale progresso l’S&P 100 (+0,56%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti energia (+1,18%), informatica (+0,92%) e beni di consumo secondari (+0,89%). Al top tra i giganti di, Nike (+3,35%), Boeing (+2,02%), ...