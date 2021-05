"Lo porto al prossimo Cdm". Salvini annuncia la mossa estrema sul coprifuoco: governo a dura prova (Di venerdì 7 maggio 2021) Matteo Salvini non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua battaglia contro il coprifuoco. Anche oggi che l'alleato, nonché ministro degli Esteri, Luigi Di Maio ha consegnato agli italiani il 16 maggio come data per rivedere il "tutti a casa" alle 23. "Solo oggi 15.580 italiani guariti, 591 ricoverati in meno, 55 letti di terapia intensiva liberati, e solo ieri 501.236 vaccinati - ha insistito il leader della Lega -. Chissà se i TG daranno queste buone notizie o preferiranno terrorizzare. Nel prossimo Cdm i ministri della Lega chiederanno il ritorno al lavoro in sicurezza per tutti, senza discriminazioni, e no al coprifuoco che qualcuno voleva confermare fino a giugno o addirittura a luglio". Un chiaro avvertimento al grillino che, ospite di Myrta Merlino, ha voluto gettare benzina sul fuoco del ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Matteonon ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua battaglia contro il. Anche oggi che l'alleato, nonché ministro degli Esteri, Luigi Di Maio ha consegnato agli italiani il 16 maggio come data per rivedere il "tutti a casa" alle 23. "Solo oggi 15.580 italiani guariti, 591 ricoverati in meno, 55 letti di terapia intensiva liberati, e solo ieri 501.236 vaccinati - ha insistito il leader della Lega -. Chissà se i TG daranno queste buone notizie o preferiranno terrorizzare. NelCdm i ministri della Lega chiederanno il ritorno al lavoro in sicurezza per tutti, senza discriminazioni, e no alche qualcuno voleva confermare fino a giugno o addirittura a luglio". Un chiaro avvertimento al grillino che, ospite di Myrta Merlino, ha voluto gettare benzina sul fuoco del ...

