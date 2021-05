“Lo dico per rispetto della verità”. Elisabetta Gregoraci, le rose rosse e quel nome tanto chiacchierato: finalmente parla lui (Di venerdì 7 maggio 2021) Elisabetta Gregoraci, l’ammiratore ‘segreto’ prende parola. Sono settimane che non si parla di altro. Il nome di EliGreg fa subito pensare a quel mazzo di trecento rose rosse che ogni donna desidererebbe ricevere da un corteggiatore anonimo. A lei è accaduto davvero. Oggi quel corteggiatore segreto avrebbe potuto avere un nome e cognome. Oggi la verità sul ‘caso’. Dopo tanti pettegolezzi che avrebbero tirato in ballo alcuni presunti flirt della conduttrice, si riapre il ‘caso’ sul presunto corteggiatore misterioso di EliGreg. Piccolo passo indietro: a lanciare il nome del corteggiatore era stato il sito Giornalettismo durante il mese di febbraio. Francesco Zangrillo, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 maggio 2021), l’ammiratore ‘segreto’ prende parola. Sono settimane che non sidi altro. Ildi EliGreg fa subito pensare amazzo di trecentoche ogni donna desidererebbe ricevere da un corteggiatore anonimo. A lei è accaduto davvero. Oggicorteggiatore segreto avrebbe potuto avere une cog. Oggi lasul ‘caso’. Dopo tanti pettegolezzi che avrebbero tirato in ballo alcuni presunti flirtconduttrice, si riapre il ‘caso’ sul presunto corteggiatore misterioso di EliGreg. Piccolo passo indietro: a lanciare ildel corteggiatore era stato il sito Giornalettismo durante il mese di febbraio. Francesco Zangrillo, ...

Advertising

RobertoBurioni : @il_pucciarelli Capisco che la libera espressione delle idee vi disturba, ma siamo in Italia, un paese libero a dif… - mariocalabresi : “Non voglio illudermi, ma penso sarebbe il momento giusto per restituire un po’ di verità. Io ho fatto il mio cammi… - ale_dibattista : Vi dico una cosa. Se determinati sospetti avessero riguardato un esponente del Movimento 5 Stelle quando ancora vi… - cambiavento_cz : #Pisano non ho mai visto coinvolgimento di onorevoli, senatori e altri sulla questione Sant'Anna, non ci sono più l… - JustinT37781594 : @theitchybitch beh io sinceramente, non farei tanta differenza tra Ohio e Torino ogni mondo e' paese te lo dico per esperienza.. -